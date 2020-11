Addio a Maradona, Gravina: "Quando giocava lui non potevi sottrarti a quella magia"

Come riferisce il Corriere dello Sport, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha omaggiato Diego Armando Maradona. Commosso il pensiero del numero uno della Federazione: "Se ne va un grande campione, è un lutto grandissimo per il calcio. Maradona non si può dimenticare, lo porteremo per sempre nel cuore insieme a tutta Napoli. Ha rappresentato l’estasi del nostro sport, il suo genio calcistico è un’opera d’arte che rimarrà per sempre. Il mio rapporto con Diego Armando Maradona è stato da tifoso e appassionato. Ai tempi d’oro del suo Napoli frequentavo spesso lo stadio San Paolo, sono un innamorato del calcio e quando giocava lui non potevi sottrarti a quella magia, dovevi assistere a quello spettacolo dal vivo se ne avevi la possibilità".