Addio Maradona, ADL: "Stavamo preparando una Serie tv insieme. Gli intitoleremo lo stadio"

Ai microfoni di Rete 4 è intervenuto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel giorno della scomparsa di Diego Armando Maradona: "Maradona è Maradona, è un'icona, il più grande calciatore del mondo. Stiamo ultimando una serie televisiva da 12 mesi sui suoi anni a Napoli, ci sentivamo in continuazione ed è stato un peccato non poterci frequentare a causa del Coronavirus. Si aprirà un mondo sconosciuto ai più. Sono rimasto impressionato da The Last Dance su Michael Jordan, questa sarà lo stesso".

Il sindaco di Napoli ha proposto di intitolare lo stadio a Maradona.

"Il sindaco De Magistris è arrivato secondo, sul San Paolo ci sono sempre stati dei problemi, lo abbiamo rimesso parzialmente a posto ed è sempre stata un'idea chiamarlo San Paolo-Maradona. Lo faremo".

Bennato ha invece lanciato l'idea di restaurare il campo di Soccavo dove si allenava Maradona.

"Ci sono tante identità cuturali a Napoli ma nessuno si prende le responsabilità,. Se ci sdarà coesione non mi tirerò certo indietro".