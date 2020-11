Addio Maradona, Butragueno: "La famiglia del calcio è in lutto, è un giorno triste per tutti"

Prima del match contro l'Inter, Emilio Butrageno ha voluto ricordare ai microfoni di Sky Sport Diego Armando Maradona: "La prima cosa è che siamo tutti profondamente dispiaciuti. E' logico perché è uno dei più grandi della storia di questo sport. Tutta la famiglia dello sport e del calcio è in lutto perchè Diego ha portato il calcio ad un altro livello. E' un giorno triste per tutti. Oggi si disputerà una partita straordinaria e anche in questa partita dobbiamo rendere omaggio a Diego. Mi ricordo una partita contro il Napoli, era molto importante per i due club. E poi mi ricordo quando giocò con la maglia del Barcellona, del Siviglia e con quella della Nazionale argentina. Ho un ricordo di ammirazione e di affetto per tutto quello che ha dato al calcio. Sicuramente un giocatore come lui ha permesso al calcio di essere il primo sport del mondo".