Addio Maradona, Capello: "Vero genio del calcio. Capopopolo per Napoli e l'Argentina"

vedi letture

Anche Fabio Capello ha ricordato Diego Armando Maradona, ai microfoni di Sky Sport: "Un vero genio del calcio, ti faceva sognare ogni partita. A volte sembrava sbadato in campo, ma poi tirava sempre fuori qualcosa. È stato un capopopolo, un simbolo per Napoli e per gli argentini. La gente ha vissuto grazie a lui grandi soddisfazioni, si calava vicino alla gente più povera e sotto questo aspetto è stato un esempio. L'ho incontrato anche due anni fa e tre anni fa, ai Mondiali: si vedeva che non stava benissimo ma tutti volevano la foto con Maradona, solo perché era Maradona".