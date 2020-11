Addio Maradona, Carraro: "Vinse 2 Scudetti, ma è inspiegabile come perse quello in mezzo"

L’ex presidente di FIGC e CONI Franco Carraro ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della morte di Diego Armando Maradona: “Diego aveva una genialità infinita, come gli artisti che hanno fatto la storia del nostro mondo. Nella vita purtroppo è incappato in errori clamorosi. Ho visto giocare Di Stefano, Pelè ed i più grandi calciatori della storia, ma come Diego non c'è mai stato nessuno. In campo, Diego condizionava tutti, dai compagni agli avversari e forse anche l'arbitro. Il gol di mano all'Inghilterra ne è una testimonianza. - continua Carraro – Il Napoli con lui ha vinto due Scudetti, ma è ancora poco spiegabile come fece a perderne uno in mezzo. Ci furono chiacchiere su scommesse illegali gestite dalla malavita organizzata. All'epoca, sollecitai il Parlamento per approfondire le motivazioni per le quali una squadra che stupì tutti alla fine perse quel Tricolore.Diego scelse Napoli ed impersonificò la città, la stessa che nel 1943 cacciò da sola i Nazisti. Era la contraddizione nella città delle contraddizioni. Napoli era la sua città, c'è poco da dire".