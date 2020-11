Addio Maradona, dal Napoli all'AFA, da Messi a Pelè: migliaia di messaggi di cordoglio

La notizia che nessun amante del calcio avrebbe mai voluto sentire è arrivata intorno alle 17.20: Diego Armando Maradona è morto, in Argentina, a 60 anni. Migliaia i messaggi di cordoglio apparsi nel web nelle scorse ore:

- "Hasta siempe, Diego". Questo il messaggio che la Nazionale argentina ha affidato a Twitter per salutare Diego Armando Maradona dopo la notizia della sua morte in seguito a un attacco cardiaco a 60 anni. "Sarai eterno in tutti i cuori del mondo del calcio".

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

- "La Federcalcio argentina, attraverso il suo presidente Claudio Tapia, esprime il suo più profondo dolore per la morte del nostro mito, Diego Armando Maradona. Sarai sempre nei nostri cuori".

- "Per Sempre. Ciao Diego". Questo il tweet del Napoli dopo la morte di Diego Armando Maradona, colui che resterà per sempre il numero 10 azzurro e il Dio di un'intera città.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

- Il Napoli torna sulla scomparsa di Diego Armando Maradona con un altro messaggio social dopo essere stato bombardato dai messaggi di tutto il mondo: "Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Diego". Il club e la città piangono il loro campione, come del resto fa tutto il mondo. E non solo quello del calcio.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

- "Ho visto Maradona...", con una scritta azzurra su sfondo nero. Terzo tweet del Napoli in ricordo dell'ex eterno numero 10, scomparso poche ore fa in Argentina.

- "Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato". Così Cristiano Ronaldo saluta Diego Armando Maradona, nel giorno della sua scomparsa.

- "Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo". Con questo messaggio Pelé ha espresso il suo cordoglio per la morte, all'età di 60 anni, di Diego Armando Maradona. "Ho perso un caro amico e il mondo ha perso una leggenda. C'è molto altro da dire, ma per ora possa Dio dare forza alla sua famiglia", ha scritto su Instagram il più grande cannoniere di tutti i tempi.

- Lionel Messi, attraverso Instagram, ha salutato Diego Armando Maradona dopo la morte di oggi pomeriggio. "Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Mi rimangono tutti i momenti belli vissuti con lui, voglio cogliere l'occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici".