Addio Maradona, Gattuso: "Diego è una leggenda e non morirà mai"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parla a Sky dopo il 2-1 al Rijeka. "Ho tanti bei ricordi, ho avuto la possibilità di parlare tante volte con Diego, di cenare due volte con lui. E' morto ma non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata ma per quello che ha fatto resterà sempre vivo. Dispiace, già da ieri quando siamo andati in hotel si vedeva che la città respirava un'aria diversa. E' stata una grande perdita ma Diego non morirà mai. E' una leggenda, di un altro pianeta. Gli avrei voluto dare qualche scarpata da giocatore...".