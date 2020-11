Addio Maradona, il Napoli cambia logo sui social: "N" bianca su sfondo nero

vedi letture

Diego Armando Maradona è morto poco fa in Argentina, sconvolgendo tutto il mondo del calcio e non solo. Il Napoli, sui propri social, oltre a salutare per l'ultima volta il Pibe de Oro, ha cambiato il proprio logo, in segno di lutto. Di seguito la foto.