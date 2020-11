Addio Maradona, La Mano de Dios nel riscaldamento. E il toccante discorso dello speaker

vedi letture

En una villa nació, fue deseo de Dios. E' 'La Mano de Dios' di Rodrigo Bueno la seconda canzone della playlist del riscaldamento tra Napoli e Rijeka. Una serata speciale dove gli omaggi si susseguono per Diego Armando Maradona, col volto del Diez nei maxischermi del San Paolo.

La gara live su TMW

Poi, il discorso dello speaker nel pregara. "Diego, unico ed immenso amore, se il mondo sta piangendo il più grande di sempre, Napoli celebra un figlio, un fratello, il campione, il re, il genio irripetibile che ci ha regalato un sogno eterno. Grazie per le emozioni, per il tuo cuore enorme che non si fermerà mai, ti sei consegnato al mito. Questo è il tuo popolo, questa è la tua gente. Diego, unico ed immenso amore, Napoli ti amerà per sempre".