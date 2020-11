Addio Maradona, Maxi Lopez: "Mi ha sempre difeso nelle mie vicende personali"

L'attaccante della Sambenedettese Maxi Lopez attraverso i canali ufficiali della società ha voluto ricordare Diego Armando Maradona parlando anche del rapporto con il campione argentino: "È un giorno tristissimo, ancora non ci credo. Tutti amiamo Maradona, in Argentina è il nostro dio calcistico. Con me è sempre stato fantastico, mi ha difenso nelle mie vicende personali e mi ha sempre dato dei consiglio. Ho giocato con lui qualche partita di beneficenza e il solo fatto di poter condividere lo spogliatoio con lui, ti dava consigli anche se non glieli chiedevi perché lui era fatto così. - continua Maxi Lopez - Penso ai messaggi che mi ha mandato e ai consigli personali e molto profondi che mi ha dato, aveva sempre la parola giusta, porterò tutto questo sempre con me per tutta la vita. Era unico, ineguagliabile, particolare, incredibile. Per me se n'è andato il più grande di tutti i tempi e l'ha fatto troppo presto".