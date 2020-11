Addio Maradona, Noel Gallagher e la foto con Liam e Diego: "What a life. What a legend"

Un fenomeno globale. Salutato dai grandi del mondo e delle arti. Anche della musica: Noel Gallagher, ex metà della storica band Oasis insieme al fratello Liam, posta un ricordo e un omaggio a Diego Armando Maradona, scomparso ieri all'età di sessant'anni in patria. "Che vita, che leggenda". E poi aggiunge "ed era ai domiciliari in quel periodo!"

Buenos Aires ‘97.

What a life.

What a legend.

(He was under house arrest at the time!!) pic.twitter.com/7TIcTBSP2b

