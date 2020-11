Addio Maradona, Platini: “Diego era grande. E Napoli lo ha fatto ancora più grande"

Nella lunga intervista rilasciata al Messaggero Michel Platini ha parlato anche del primo incontro con Diego Armando Maradona: “Eravamo a Buenos Aires nel ‘79, l'anno dopo la vittoria dell'Argentina al Mondiale, per la partita tra la nazionale di Diego, che aveva poco più di 18 anni, e la selezione del resto del mondo guidata dal ct dell'Italia Bearzot. Io ero reduce da due mesi di vacanza in Martinica, eppure giocammo bene e vincemmo per 2-1. Pensai che se a 18 anni uno gioca nella Nazionale campione del Mondo vuol dire che è un campione e Diego aveva qualcosa di speciale, non si giocano quattro mondiali con due finali, per caso. - continua Platini – Il San Paolo era il posto giusto per Diego, lui era grande e Napoli lo ha fatto ancora più grande dandogli l’orgoglio di rappresentare un popolo. Ed era così anche con l’Argentina con cui contro l’Inghilterra vendicò la sconfitta nella guerra per le Malvinas. Diego era perfetto per quelle due squadre e per quelle due tifoserie”.