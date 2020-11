Addio Maradona, una strada intitolata al Pibe nel luogo della prima rovesciata italiana

La prima rovesciata italiana di Diego Armando Maradona non è arrivata in un campo di Serie A, né contro una squadra professionista, bensì contro il Castel Del Piano, squadra che rappresentava un piccolo paese sul Monte Amiata, in Toscana, dove il Napoli che stava per iniziare la stagione 1984-1985, si recò per il classico ritiro precampionato. Il sindaco del paesino nel grossetano, Michele Bartalini, sta pensando di dedicare una via al Pibe de Oro, per commemorare il match amichevole che vide gli azzurri superare la squadra locale per 13-1 con 4 reti dell'argentino e soprattutto una perla in acrobazia che scatenò i fragorosi applausi dei 7 mila presenti allo stadio. Era il 2 agosto 1984. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.