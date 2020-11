Addio Maradona, Zidane: "Tutti lo adoravano, quello che faceva in campo era unico"

vedi letture

Nel corso del suo intervento su Sky Sport, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha ricordato Diego Armando Maradona: "E' una notizia triste. Siamo tutti tristi per lui e per la famiglia. Tutti al mondo adoravano Maradona. Quello che ha fatto in campo ce l'ho sempre in testa anche perchè nell’86 avevo 14 anni. Quello che faceva in campo era unico".