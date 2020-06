Adekanye: "Il Liverpool mi aveva offerto un triennale, ma ho scelto l'ambizione della Lazio"

Nel corso della sua intervista a thenational.ae, l'attaccante della Lazio Bobby Adekanye ha raccontato anche i motivi e i retroscena che lo hanno spinto la scorsa estate a lasciare Liverpool per sposare la causa biancoceleste: "Il Liverpool mi aveva offerto un triennale, ma non vedremo un futuro lì. Ho avuto la sensazione che mi stessero dicendo: 'firma il contratto, poi vedremo'. Non mi sembrava il meglio per me e per la mia famiglia. Mi sentivo pronto per la prima squadra, anche se il Liverpool ha tanti giocatori di talento. La Lazio è ambiziosa, mi hanno dimostrato di volermi in squadra e di avere progetti interessanti per il futuro".