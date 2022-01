Lazio, via alle cessioni necessarie per l'indice di liquidità: Adekanye ad un passo dal Crotone

Il Crotone è in trattativa avanzata con la Lazio per Bobby Adekanye, uno dei tanti calciatori finiti tra gli esuberi a Formello e che stanno bloccando l'eventuale campagna acquisti della squadra biancoceleste, come sottolineato da mister Sarri nell'ultimo weekend di campionato. Secondo quanto rivela Sky, l'attaccante potrebbe essere uno dei primi colpi per gli Squali, pronti a rivoluzionare la rosa dopo un girone d'andata davvero difficile.