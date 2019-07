A Sky Sport 24 il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche dei cori razzisti. "Il degrado culturale nasce dai nostri politici, chiudono gli occhi e guardano altrove. Glielo rimproveriamo da una vita ma non succede nulla di positivo. Al San Paolo ho sistemato tantissime telecamere che funzionano con algoritmi capaci di vedere chi accende un fumogeno, chi spara un trick track o chi fa un coro contro chiunque. Nel nostro abbonamento e nel nostro biglietto, anche per le singole partite, c'è un regolamento: chi verrà intercettato dalle nostre telecamere, sarà allontanato sine die e l'abbonamento verrà annullato immediatamente. Se i miei colleghi presidenti attuassero la stessa politica, i cori discriminatori non ci sarebbero più".