Ag. Gabbiadini: "Aveva anche altre offerte ma volevamo la Samp"

© foto di Federico Bettucci

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dall'aeroporto dove sta per arrivare l'attaccante: "C'è stata la volontà da entrambe le parti di tornare insieme, adesso mancano solo i dettagli e le visite e poi si ufficializzerà il tutto. Alla Samp è stato bene e tutti gli vogliono bene, per questo ha scelto i blucerchiati nonostante le offerte sia dall'Italia che dall'estero. La trattativa non è stata facile, non saremo andati in prestito da nessuna parte. Al Southampton è stato benissimo ma era l'ora di andare via. Abbiamo ragionato anche sul modulo, con le due punte di Giampaolo potrà rendere al meglio e tornare anche in Nazionale, visto che è uno dei migliori attaccanti italiani".