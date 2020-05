Ag. Hakimi: "Nessuna offerta dall'Inter. Tornerà al Real Madrid e sarà il migliore nel suo ruolo"

Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi, ha negato un'offerta dell'Inter per il suo assistito e ha dichiarato che il giocatore è pronto a tornare al Real Madrid. Queste le sue parole al portale arabo Assahifa circa l'accostamento ai nerazzurri: "Non esiste tale offerta. Torneremo a Madrid. Achraf sarà il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo". 21 anni, Hakimi sta per chiudere il suo prestito biennale al Borussia Dortmund dove ha trovato lo spazio necessario per mettersi in mostra e crescere, giocando ad alti livelli.