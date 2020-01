© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Stemperini, procuratore di Kwang-Song Han, ai microfoni di 'Tuttojuve.com' ha spiegato i motivi che hanno spinto il suo assistito a trasferirsi dalla Juventus all'Al Duhail: "Il motivo per cui è andato via dalla Juventus è perché il tecnico Rui Faria, che a mio parere è uno dei più bravi in circolazione, ha mostrato fin da subito un grande interesse per Han. Il ragazzo è molto contento di questo trasferimento, vuole far bene e l'obiettivo è quello di aiutare i suoi nuovi compagni a vincere dei trofei di prestigio come la Champions League asiatica".