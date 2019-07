Ag. Hysaj: "Non resterà a Napoli. Atletico Madrid? Offerta troppo bassa"

© foto di Federico De Luca

Il nome di Elseid Hysaj è sempre nel mirino della Roma e il suo agente Mario Giuffedi ha parlato del futuro dei suo assistito, ai microfoni del Corriere della Sera, edizione romana: "Non credo resterà a Napoli, perché ci sono cinque terzini in rosa e credo che il suo tempo in azzurro sia finito. Ha solo due anni di contratto, c’è stata una trattativa con l’Atletico Madrid e ne abbiamo parlato per circa un mese, ma poi l’offerta del club spagnolo è stata troppo bassa rispetto alla richiesta del Napoli. Adesso ci sono altre situazioni in ballo e aspettiamo che maturino".