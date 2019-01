Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri del terzino del Napoli, Elseid Hysaj: "Poteva andare con Sarri al Chelsea, Ancelotti però ha bloccato tutto e anche pubblicamente ha detto che avrebbe puntato su di lui. Nell’ultimo periodo però, i fatti dicono che nelle ultime 4 gare, Hysaj ne ha giocata solo una e quindi probabilmente non è più così importante per il tecnico. Forse Ancelotti non lo reputa più un titolare e se così fosse se c’è da togliere il disturbo, lo faremo. Hysaj non merita un trattamento sbagliato visto quanto ha dato negli ultimi 3 anni a Napoli e vista anche la sua correttezza professionale quindi basta essere chiari nella vita. Magari è una fase transitoria, ma ogni allenatore fa le sue scelte ed è giusto che sia così e se Hysaj è diventata la quarta scelta, è giusto che ce lo comunichino. Se sarà una fase transitoria di qua a poco ritroveremo Hysaj di nuovo titolare o comunque più continuo nelle prestazioni, se invece Hysaj non è più visto bene dall’allenatore, chiederemo la cessione a gennaio".