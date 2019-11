L'agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Non solo Immobile, in questa situazione una mano al Napoli avrebbe potuto darla Donnarumma, Izzo e tutti i talenti napoletani in giro per i vari club. E' un peccato che tutti questi ottimi giocatori non giochino nel Napoli".

La Lazio è terza.

"La Lazio ha vari giocatori di livello assoluto, la squadra però manca di continuità e a volte soffre di amnesie. Purtroppo, steccano quando c'è da fare il salto di qualità, ma da centrocampo in su c'è davvero talento e la Lazio è seconda solo alla Juventus, serve solo continuità".

Cosa pensa dell'Italia?

"Speriamo in un bell'Europeo e spero che D'Ambrosio possa essere inserito anche perché può dire la sua".