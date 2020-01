© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di laroma24.it è intervenuto Dirk De Vriese, agente dell'esterno Januzaj, calciatore seguito dalla Roma. Il procuratore ha parlato della trattativa in corso tra i giallorossi e la Real Sociedad: "Siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni".