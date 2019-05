Ag. Jorginho su ipotesi Juve: "E' un calciatore, non un tifoso del Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente del regista azzurro Jorginho non scarta del tutto l'ipotesi che il suo assistito possa trasferirsi alla Juventus in caso di arrivo di Sarri. Queste le sue parole a Radio Marte: “Secondo me loro sono concentrati sulla finale di Europa League. Per Jorginho è stata una stagione piuttosto brillante, ha fatto 50 partite ed è arrivato terzo in Premier League, è in finale in Europa League e gioca per la Nazionale italiana. Ma Jorginho è un professionista e non un tifoso del Napoli, gli piace la città ma non può dire di non voler giocare per qualche squadra, quando non giocherà più a calcio potrà ragionare da tifoso. Per il Napoli credo che l’importante sia rinforzare la squadra per essere competitivo con la Juventus. Il Leicester vinse la Premier League qualche anno fa. Elmas? L’ho visto giocare, la squadra ha fatto male quest’anno. Non è che questo calciatore abbia fatto la differenza”.