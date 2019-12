© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessié è uno dei nomi accostati al Napoli, visto l'ottimo rapporto tra i calciatore e Gennaro Gattuso. George Atangana, agente del centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sentito Gattuso per fargli i complimenti. È vero che il mister ha stima del ragazzo, ma non si può associare sempre il suo nome a quello di Kessié. Qualche anno fa c'è stata una trattativa, era ad un passo dal Napoli, poi non se n'è fatto niente. Lo vedo ancora al Milan, ma non escludo niente. Il mercato di gennaio sta per arrivare, se dovesse arrivare qualcosa la prenderemo in considerazione".