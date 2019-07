© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martínez oggi si gode le meritate vacanze. Ma “non vede l’ora di iniziare a lavorare con Conte”. Parola di Beto Yaque, l’agente del giocatore, che attraverso FcInterNews.it parla del proprio assistito. "Barcellona interessato? Lautaro pensa solo all’Inter. È felice in nerazzurro e sogna in grande. Conte lo ha chiamato per dirgli come lavorare, che conta su di lui e che è molto felice di averlo in squadra. Poi è vero che c’è interesse da parte dei blaugrana per Martínez. Nessuno della società spagnola ci ha contattati ufficialmente. Sono rumors che in qualche modo sappiamo essere veritieri. Ma ripeto: Lautaro resta a Milano. Chiudiamola con una battuta: se Messi vuole giocare con Martínez, allora vada lui all’Inter. Speriamo. Sarebbe bellissimo per i nerazzurri se ciò accadesse (ride, ndr)", le parole del procuratore.