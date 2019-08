Ag. Laxalt: "Martedì vedo il Milan. Italia o estero? Vogliamo una big"

© foto di Federico Gaetano

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, terzino uruguayano che sembra in uscita dal Milan dopo un solo anno, ha parlato a Milannews.it del futuro del giocatore, cercato da Atalanta, SPAL e Parma in Italia. Ecco le sue parole: "Per ora nessuna novità, ma martedì pomeriggio abbiamo in programma un incontro a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. Italia o estero? Nessuna preferenza, l'importante è che sia un grande club".