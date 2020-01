© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, parla a FcInterNews.it della trattativa tra nerazzurri e Newcastle per il trasferimento dell'austriaco: Il Newcastle è stato molto serio nel mandare avanti la trattativa e noi siamo contenti di come si è svolto tutto: siamo soddisfatti. Valentino è felice di giocare in Premier League e di poter migliorare sé stesso e le sue qualità nel campionato inglese. La prima scelta del giocatore è tornare all’Inter. Con più tempo a disposizione vuol dimostrare che può aiutare il club nerazzurro a vincere lo Scudetto. Rapporto con Conte? Molto buono".