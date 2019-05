© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Malcuit tra presente e futuro. Ne ha parlato il suo agente, Bruno Satin, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Malcuit aveva un po' di influenza ieri contro la SPAL, fisicamente non mi sembrava al 100%. Ma ha dato il massimo e ha fatto una buona partita. La sua è stata una stagione molto positiva. Ci si chiedeva se sarebbe stato un giocatore da Napoli, visto che veniva da squadre di un livello un po' più basso. Qui c'è una rosa più forte, il Napoli è di un altro livello, ma lui si è adattato bene. Ora è un giocatore più importante di quando era arrivato, è cresciuto.

Satin, infine, ha anche risposto ad una domanda di mercato che potrebbe in qualche modo coinvolgere il proprio assistito: "Se arriva Trippier? Per il momento la società non ci ha detto nulla e il ragazzo è intenzionato a rimanere, è contento della sua esperienza".