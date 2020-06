Ag. Osimhen: "Napoli ha promesso continuità. Ma non c'è ancora alcun accordo"

Ospite dei microfoni di Radio Marte Osita Okolo, cognato e membro dell'entourage di Victor Osimhen, attaccante del Lille nel mirino del Napoli, ha parlato del futuro del giocatore nigeriano: “Ci sono state molto speculazioni mediatiche. Qualcuno ha già detto che c'è un accordo ma questo non è vero. A causa del COVID-19 è rientrato in Nigeria, ha dovuto fare la quarantena e subito dopo la quarantena ha perso il papà, non c'era nemmeno il tempo materiale, non era il momento di prendere decisioni. Ci sono stati incontri e videoconferenze ma per ora Osimhen non ha accordi fatti e finiti né con il Napoli né con altri club. Napoli è una città fantastica e il Napoli è una squadra molto forte, è un grande club e io sono felicissimo quando sento che Victor viene accostato al Napoli, per ora non c'è ancora un accordo ma lui non ha preclusioni, l'importante è che lui riesca a giocare e divertirsi. In passato è accaduto di avere delle promesse, garanzie sul minutaggio e di essere protagonisti e poi così non è stato. Vogliamo promesse concrete su utilizzo e minutaggio, abbiamo imparato la lezione dopo quello che è successo al Wolfsburg e non vogliamo che la storia si ripeta. Da ciò che so, il Napoli questa promessa di continuità gliel'ha data e questo ovviamente è un punto importante perché non vogliamo ripetere le brutte esperienze del passato”.