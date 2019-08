Sami Khiat, agente di Nicolas Pépé, ha parlato a L'Equipe tornando sul trasferimento del giocatore all'Arsenal. Ricordiamo che Pépé era uno dei primi obiettivi di mercato anche del Napoli: "L'Arsenal è una buona scelta per Nicolas. In carriera ha sempre fatto scelte legate agli interessi sportivi e l'Arsenal in questo senso dà continuità alla sua idea. Il Lille ha ricevuto offerte da 5 top club europei, ma noi volevamo la garanzia che sarebbe stato titolare. Noi pensiamo all'aspetto sportivo, non a quello economico. Nicolas aveva bisogno di un club che gli regalasse la giusta considerazione e l'Arsenal in questo senso è la società perfetta".