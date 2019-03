© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Politano all'Inter è un'operazione che abbiamo voluto tutti. Matteo sta facendo un grande campionato, d'altronde è quello che ci aspettavamo". Intervenendo sulle frequenze di Radio Sportiva, Davide Lippi, agente dell'esterno nerazzurro, esalta i primi sei mesi in una big del suo assistito, che si è imposto a sorpresa come titolare nella squadra di Luciano Spalletti. "L'Inter è un bel salto, è vero, ma abbiamo fatto questo investimento perché eravamo convinti di farlo. Matteo è stato bravo ad adattarsi subito ai livelli e alla pressioni di una grande squadra, giocando anche la Champions: ha risposto bene, il merito va tutto a lui. Che avesse le qualità lo sapevamo, ne ero convinto altrimenti non avrei lavorato per portarlo a Milano".

Se il presente è roseo, il futuro sembra praticamente già scritto per l'ex Sassuolo: "Lui punto fermo anche nella prossima stagione? Penso che sia un giocatore su cui puntare, penso che l'Inter non si lascerà scappare la possibilità di riscattarlo: serviranno 20 milioni di euro più o meno per prelevarlo dal Sassuolo. Non abbiamo ancora parlato, il campionato è lungo ma dagli attestati di stima ricevuti penso non ci siano problemi sull'opzione di riscatto da esercitare. Siamo tutti soddisfatti: società e tifosi", le parole riportate da Fcinternews.it.