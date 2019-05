Ag. Richarlison: "Inter grande club, ma l'Everton chiede 100 milioni"

Ai microfoni di InterDipendenza.net, l'agente del calciatore brasiliano Richarlison , Renato Velasco, parla così del futuro del giocatore: "Richarlison ha un contratto con l'Everton per altri 4 anni, credo che arriverà qualche proposta ufficiale, finora solo speculazioni. Se il club avesse interesse a negoziare ci siederemo e ne parleremo, ma non so se l'Everton vorrà trattare in questa finestra estiva. L'Inter è un grande club, qualsiasi giocatore vorrebbe giocare lì, e anche il campionato italiano è molto buono. Anche se Richarlison è molto ben integrato in Premier League. Valutazione? Credo che l'Everton non venderà per meno di 100 milioni ad oggi”.