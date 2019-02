Ag. Sirigu: "Il Napoli lo voleva? Può essere, ma non mi risulta"

© foto di Federico Gaetano

In estate si è parlato a più riprese dell'interesse del Napoli nei confronti di Salvatore Sirigu. Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Pallavicino, agente del portiere del Torino, ha così commentato: "Ancelotti voleva Sirigu? Non mi risulta, può essere. Non lo seguo più in prima persona. Comunque non credo, anche se sapete bene quanta stima abbia nei suoi confronti. Ho avuto la fortuna di assisterlo dalla Primavera del Palermo fino alla Nazionale".