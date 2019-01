Ag. Tagliafico: "Mai saputo di un interesse del Napoli. Almendra stella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Jara, agente di Nicolás Tagliafico, ha smentito contatti con il Napoli ai microfoni di Radio Marte: "È molto felice in Olanda, al momento non ha alcuna intenzione di andar via, si sta adattando a quel Paese, è felice lì. Come argentino cerco sempre di seguire il Napoli, molti argentini si informano sui risultati degli azzurri, qui è un po’ la nostra seconda squadra perché c’ha giocato Maradona, Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse del Napoli per lui, a me non è arrivato nulla, l’anno scorso c’era stato qualcosa con un club inglese, con il Napoli nulla. Su Almendra? È un calciatore giovane ma già ha mostrato grandi doti tecniche e fisiche, presto sarà una stella di livello mondiale, per il Napoli sarebbe un investimento molto azzeccato".