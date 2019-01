Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Angelucci, agente di Hamed Traorè, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it per commentare l'acquisto da parte della Fiorentina del centrocampista classe 2000 dall'Empoli: "Hamed è un ragazzo molto serio, con una dedizione al lavoro costante. Il frutto di tutto quello che sta raccogliendo è soltanto la conseguenza della sua serietà, sia come persona che come atleta. Traorè può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Perché Firenze? La Fiorentina è sicuramente una piazza importante del calcio italiano, dove lui può continuare il suo processo di crescita in modo costante. Quella viola è una piazza che lo motiva molto, è una grande squadra con una grande storia. E' stato fortemente voluto da Corvino, per il quale in tema di giovani promesse parla la storia. Come vivrà Traorè questi prossimi sei mesi in maglia azzurra? Ora è molto concentrato per raggiungere la salvezza. L'Empoli è una società e una città a cui è molto legato e grato. Lui è contentissimo di aver scelto Firenze, oggi però, con molto rispetto, è intento a mantenere in Serie A la squadra".