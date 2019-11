© foto di Federico De Luca

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, parla a FirenzeViola.it : "Adesso è pronto per giocare, non ci sono più dubbi. Due domeniche fa ero al Franchi per seguire il match con il Parma e sono rimasto a cena con Dusan dopo la partita. Lui è davvero felice di stare a Firenze ma spera di poter avere più spazio: a Cagliari ha dimostrato di avere qualità, anche in una giornata a dir poco storta. Gliel'ho detto persino a Pradè.... Gli ho ribadito che Vlahovic ha tutte le potenzialità per giocare titolare in questa squadra, anche se so bene che ogni decisione spetta all'allenatore anche in base a quello che Dusan dimostra in allenamento: basta, non è più un ragazzino. E' vero, è del 2000 ma ha già dimostrato ampiamente di poter stare coi grandi: ha la testa più che matura. La risposta? Che la società ha tanta fiducia in lui: sono felici di aver deciso in estate di non averlo mandato in prestito. La Fiorentina sa bene che Dusan è il futuro del club. Rinnovo? È presto, adesso Vlahovic ha solo due obiettivi in testa: prendersi il posto da titolare alla Fiorentina e salire in Nazionale maggiore con la Serbia. Per tutto il resto ci sarà tempo".