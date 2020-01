Ag. Yilmaz: "Il suo futuro non sarà in Italia: nessun contatto con la Lazio"

Necdet Ergezen, procuratore di Burak Yilmaz, ha parlato a Radyospor del futuro del giocatore, che non sarà in Italia: "Il contratto di Burak col Besiktas è di un anno e mezzo, più un anno. Secondo la clausola di opzione, infatti, lo abbiamo prorogato di un altro anno dieci giorni fa. Burak è stato in vacanza in Italia, ma non ci sono state chiamate per un trasferimento. La Fiorentina, la Lazio o altre squadre italiane, durante la sua permanenza nel bel paese, non hanno avuto alcun contatto con lui. Burak indosserà la maglia del Besiktas per almeno un altro anno".