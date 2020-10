Agnelli: "Cercheremo di vincere in Europa ma non farlo non significa lavorare male"

vedi letture

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha parlato degli obiettivi dei bianconeri. "Chi deve giudicare il lavoro di un allenatore deve sapere le difficoltà di vincere in Italia. I media danno troppo per scontato la vittoria di un campionato, ogni anni ha complessità diverse. Questo non deve mai esser dato per scontato, continuiamo a lavorare sapendo l'obiettivo che è vincere campionato, Coppa Italia e Supercoppa e cercare di vincere in Europa ma non necessariamente non vincere non significa non aver lavorato bene".