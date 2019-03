© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato questa mattina Andrea Agnelli dalla 22esima Assemblea Generale dell'ECA. Il presidente dei club europei ha voluto ribadire la centralità di questo movimento per il futuro del calcio che verrà: "Siamo il fulcro del calcio mondiale e dobbiamo guidare il cambiamento. Ci sarà la nuova Super-Champions in cooperazione con l'UEFA. Siamo contrari al nuovo Mondiale per Club a 24 squadre e chiediamo meno finestre per le nazionali".