Agnelli: "I ricavi ci stavano permettendo di slegarci dai diritti tv. Su Instagram primi in italia"

Andrea Agnelli ha parlato a lungo in conferenza stampa dopo l'Assemblea degli azionisti. "Fuori dal campo stavamo ottenendo risultati che erano al passo sul piano a medio termine, come ricavi da sponsorizzazioni che lo scorso anno erano a 130 milioni, posizionandoli al 30% superiori rispetto ai diritti tv domestici, slegandoci da uno dei punti di debolezza del calcio come esser troppo legati alle tv. Poi il marchio Juve su Instagram è diventato il primo del Made in Italy, superando Gucci, è un segno del brand Juventus".