Agnelli parla di Sarri: "Ho un ottimo ricordo di Maurizio. Ma con lui non c'è stata alchimia"

vedi letture

Andrea Agnelli parla anche di Maurizio Sarri nel corso delle conferenza stampa coi giornalisti. "Ho un ottimo ricordo di Maurizio, una persona con interessi oltre al calcio che è la sua prima passione e che vive in modo coinvolgente. Sono felice che abbia vinto lo Scudetto con noi. Negli anni ricordo come nello spogliatoio c'è un'alchimia che si crea e che porta a superare ostacoli che possono sembrare insormontabili: con lui non c'è stata quest'alchimia ma abbiamo vinto uno Scudetto insieme. Sono stato io a indicare lui come la persona che avrebbe portato la Coppa dello Scudetto nel Museo, sarà ricordato come un tecnico vincente della Juventus".