Agnelli: "Ringrazio ancora Allegri. Ranking: da 43° a 5°: obiettivo 4°"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Nel suo discorso introduttivo all'assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli ha parlato anche della crescita, a livello di ranking UEFA del club, oltre che dei tanti titoli vinti negli ultimi anni: "Non possiamo non pensare a ciò che abbiamo fatto sul campo: 8 scudetti consecutivi e ringrazio Chiellini e Barzagli che li hanno vinti tutti. Il contributo di Max Allegri è stato poi determinante in questa crescita e lo voglio ringraziare ancora. A questo ci aggiungono le quattro Coppe Italia, le due Supercoppe e le due finali di Champions League conquistate. Siamo passati dal 43° posto del ranking UEFA al 5° e alla fine di questa stagione potremo arrivare al 4° superando il Bayern Monaco".