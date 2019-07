Ajax, video di saluto a De Ligt: "Da bambino a capitano"

Dopo l'ufficialità del trasferimento alla Juventus, l'Ajax ha dedicato, sul proprio profilo Twitter, un video di saluto a Matthijs de Ligt: "Da bambino a capitano", il saluto del club olandese, con il difensore che adesso è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Hello as a little boy, #GoldenBye as a captain.©️#ForTheFuture pic.twitter.com/SuMYHk0CfO

— AFC Ajax (@AFCAjax) 18 luglio 2019