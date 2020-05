Akpoguma, il difensore che segna poco e difende il presidente. La Roma ci pensa

La lista dei centrali controllati dalla Roma si fa sempre più lunga. Con grande attenzione la Roma guarda alla Bundesliga. Da Todibo a Niakhaté, passando per l’ultimo nome accostato ai giallorossi: quello di Akpoguma dell’Hoffenheim. Difensore classe ’95 (gestito da Raiola), di origini nigeriane, alto 192 cm e tornato in campo sabato pomeriggio nella sconfitta per 3-0 contro l’Herta Berlino. Ora ha 25 anni e per molti addetti ai lavori è una promessa non mantenuta. Da ragazzo, infatti, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili tedesche, arrivando solo fino all’U21.

Le qualità non gli mancano: è forte fisicamente, veloce nei recuperi e forte nei duelli aerei. Nonostante sia destro predilige giocare come centrale di sinistra e se vogliamo trovargli qualche difetto sui calci piazzati o corner non vede molto la porta. In quattro anni di Bunsegliga, infatti, non ha mai segnato. Nella sua carriera tra i grandi di Germania c’è un solo gol in occasione di una gara di coppa nazionale tra il suo vecchio club, il Dusseldorf, e l’Hannover. Un match che Akpoguma non ricorda comunque volentieri visto il 6-1 subito. Alla Roma piace anche per il suo carattere. Non ha paura di esporsi e andare anche contro i propri tifosi. Ne è un esempio quanto successo con l’Hoffenheim dove il patron Dietmar Hopp non viene visto di buon occhio dagli ultras del suo club perché rappresenta il “calcio moderno”. Akpoguma fu chiaro ai media tedeschi qualche tempo fa: “Non capisco le contestazioni verso di lui, abbiamo visto tutti i risultati avuti e non parlo solo del club. Sta cercando di fare il bene della comunità, non capisco le contestazioni, vedo solo aspetti positivi. Personalmente sono con lui”. In estate, però, i due potrebbero separarsi. Per aggiudicarsi il difensore servono tra i 6 e i 7 milioni, ma soprattutto c’è bisogno di battere la concorrenza. Lione su tutti.