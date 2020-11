Al 45' Toro avanti 1-0 col solito Belotti. La Sampdoria si sveglia solo nel finale

Il Torino termina il primo tempo in vantaggio 1-0 contro la Sampdoria grazie al 99° gol in 200 presenze col Toro per capitan Belotti. I granata vanno subito in vantaggio al 7' con Belotti che esulta ma poi rimane deluso a causa dell'intervento del VAR che lo pesca in fuorigioco. Niente gol e tutto da rifare per il Toro, che però al 25' riesce a passare. E' sempre il capitano protagonista, visto che raccoglie uno splendido cross di Singo dopo la dormita di Augello per sfuggire alle spalle di Ferrari e battere Audero. Ci vogliono 37 minuti per vedere la prima vera azione della Samp, con Candreva che calcia a colpo sicuro dall'interno dell'area, trovando però il muro di Lyanco che protegge bene Sirigu. Al 41' si vede anche Quagliarella con un colpo di testa che però finisce alto sopra la traversa. A pochi secondi dalla fine della frazione, Candreva prova a calciare al volo su grande cross di Quagliarella ma la palla finisce fuori.