Al Toro di Giampaolo non basta neanche un super Belotti: 3-2 per il Cagliari, doppio Simeone

Il Torino cercava i suoi primi punti stagionali, il Cagliari la sua prima vittoria. Allo "Stadio Olimpico Grande Torino", nel quarto turno di Serie A, alla fine l'ha spuntata la formazione di mister Eusebio Di Francesco, trascinata dalla doppietta di Giovanni Simeone nel giorno delle sue 150 presenze nel nostro massimo campionato. Ancora troppo imprecisa, a partire addirittura da Sirigu tra i pali, la squadra di Giampaolo, al quale non è bastato neanche un Belotti ad altissimi livelli.

Le scelte degli allenatori - È quasi tutto pronto allo "Stadio Olimpico Grande Torino" per la sfida valida per il quarto turno di Serie A tra Torino e Cagliari. Queste le due formazioni ufficiali, in attesa del fischio d'inizio fissato alle ore 15:

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All.: Giampaolo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: Di Francesco.

Belotti chiama, Joao Pedro risponde - Pronti-via e il Torino è subito in vantaggio. Uscita scellerata di Cragno, che travolge Lukic lanciato a rete in area e provoca il calcio di rigore: dal dischetto il 'Gallo' Belotti non sbaglia e incrocia per l'1-0 al 4', segnando il suo terzo gol stagionale. Il colpo subito a freddo non demoralizza però i sardi, che prima sfiorano il pari con Simeone (tempestivo Lyanco) al 9' e poi lo trovano effettivamente col solito Joao Pedro: il brasiliano capitalizza una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner dalla destra e un tentativo di Walukiewicz al 12'.

Simeone completa la rimonta rossoblù - Il Torino sbaglia troppi palloni e pecca spesso di lucidità anche nei passaggi più semplici, mentre sul fronte opposto il Cagliari cresce e la ribalta completamente. Secondo gol stagionale del 'Cholito' Simeone, che raccoglie in area un perfetto invito di Nandez e, sfruttando anche la buca di Lyanco, stoppa e spedisce in rete. Male la difesa granata, infilata sia da destra che al centro in quest'occasione. È poi Sottil a sfiorare il 3-1 nel finale di primo tempo, sempre sugli sviluppi di una manovra sulla fascia opposta di Nandez e Zappa, davvero imprendibili per Ricardo Rodriguez e Linetty. Risultato giusto al 45'.

Ancora Belotti dopo 4 minuti - La sfuriata di Giampaolo negli spogliatoi sembra funzionare, perché nella ripresa rientra in campo un Torino più agguerrito e determinato. Come accaduto nel primo tempo, è ancora Belotti a sfruttare un cross dalla sinistra di Vojvoda e una conseguente spizzata di Bonazzoli per battere Cragno con un gran sinistro di collo pieno dopo appena quattro minuti di gioco: 2-2, dunque, e tutto da rifare per il Cagliari. È una squadra granata ben diversa rispetto a quella passiva dei primi 45 minuti, anche se il Cagliari continua comunque ad avere le sue occasioni per far male: come al 63', quando Sottil viene servito sulla sinistra da Nandez e si invola verso la porta non riuscendo però a concludere sul più bello. La risposta dei padroni di casa arriva al 70' con un tiro da fuori di Meité: traiettoria potente, ma alta.

Simeone festeggia le 150 presenze in Serie A con una doppietta vincente - Il match di Torino scivola via verso un pareggio che sta forse un po' stretto al Cagliari: così, al 73', ci pensa ancora il 'Cholito' Simeone a trovare la via della rete per il nuovo vantaggio ospite. Altra imprecisione di Sirigu, che si lascia sfuggire il pallone su un cross dalla destra di Nandez e vede l'argentino insaccare in rete di rapina il gol del 3-2 al 73'. Nel finale i sardi stringono i denti e difendono con gli artigli il risultato a favore, rendendo vana la girandola di sostituzioni di mister Giampaolo e rischiando tantissimo per un tiro alto del neo-entrato Verdi in pieno recupero, così come per una rovesciata di Belotti. Se è vero che il Toro è ancora un cantiere aperto, zero punti in tre partite giocate devono inevitabilmente accendere un primo campanello d'allarme... Sembra aver finalmente ingranato, invece, il Cagliari di Di Francesco, che raggiunge quota 4 punti in classifica e si prepara ad affrontare tra le mura amiche il neo-promosso Crotone.