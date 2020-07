Alaba il profilo ideale, Emerson quello più vicino. Inter, anche a sinistra ora serve un top

Col campionato che nelle ultime partite potrebbe aver ben poco da dire e un'Europa League tutta da giocare (e magari cercare di vincere), l'Inter di Antonio Conte studia, pensa e lavora già alla squadra del prossimo anno. Le parole del tecnico nella serata di ieri sui giocatori che dovranno meritarsi la conferma hanno fatto rumore e inevitabilmente qualcosa è destinato a cambiare.

Le fasce restano il principale motivo di attenzione - Tutti in discussione insomma, secondo il pensiero di Conte. Alcuni punti fermi esistono, da De Vrij e Bastoni a Barella, Lukaku e Handanovic. Mentre sulle corsie laterali dovranno esser prese delle decisioni. L'arrivo di Achraf Hakimi è colpo ad effetto e di spessore, nonché segnale inequivocabile di una imminente partenza. Chi? Victor Moses tornerà al Chelsea, Candreva sarà la riserva del marocchino ex Dortmund e Real Madrid. Il nodo da sciogliere resta invece la fascia sinistra: Biraghi è stato chiamato spesso in causa, raramente ha convinto. Discorso diverso per Ashley Young, sorpresa positiva dal giorno del suo arrivo a gennaio. Di Asamoah si sono invece perse le tracce. Di questi, l'unico certo di restare sembra l'inglese, al posto degli altri due arriverà un nuovo rinforzo che nelle idee di Conte dovrà essere top. Il profilo ideale sarebbe David Alaba, ma pure il più difficile da raggiungere. Il nome di Emerson Palmieri, appoggiato da Conte, è invece in cima alla lista, davanti nomi quali Marcos Alonso e Junior Firpo. Tante idee, diversi tavoli di lavoro imbastiti, ma ancora nessuna certezza. O meglio, una forse sì: chi arriverà, anche a sinistra proprio come a destra, dovrà garantire all'Inter un netto salto di qualità rispetto a quest'anno.