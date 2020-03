Albiol: "Taglio stipendi? Non so cosa accadrà, ma credo che la migliore soluzione sia accordarsi"

"Italia e Spagna sono i Paesi più colpiti e in difficoltà: e sì, dobbiamo restare uniti e andare avanti mano nella mano. Tutti noi. Tutto il mondo contro questo casino". A parlare al Corriere dello Sport è Raul Albiol, difensore ex Napoli oggi al Villarreal, che si sofferma però anche sulla questione del taglio degli stipendi dei calciatori: "Non so cosa accadrà, bisogna parlare con le società e arrivare a un accordo: è ovvio che i club perderanno soldi se non si concluderà la stagione, e così, considerando che dovremo stare fermi un bel po’, credo che la migliore soluzione sia accordarsi. Non immagino problemi: bisogna andare avanti insieme mano nella mano".